Liverpool, oggi firma Kerkez: è il quinto terzino sinistro più costoso di sempre

Previste nella giornata di oggi visite e firme con il Liverpool per Milos Kerkez

Il Liverpool si prepara ad accogliere nella sua rosa un altro grande talento: Milos Kerkez, difensore ungherese classe 2003, svolgerà nella giornata di oggi – 24 giugno – le visite mediche con i Reds e ci sarà anche la conseguente firma del contratto.

Il suo arrivo a Liverpool segna anche un trasferimento da record: Kerkez è infatti il quinto terzino sinistro più costoso di sempre. Pagato 40 milioni di sterline (l’equivalente di 47 milioni di euro), il suo prezzo supera anche quello di Nouri (31 milioni di sterline al City, l’equivalente di 36 milioni di euro) e Dorgu, pagato 24 milioni di sterline dallo United che corrispondono a 30 milioni di euro.

Nel frattempo il Bournemouth – ex squadra di Kerkez – si è rinforzato in squadra con l’arrivo di Truffert dal Rennes – come vi avevamo anticipato -, proprio per sopperire alla partenza dell’ungherese. Quella di Kerkez è una cessione che testimonia anche però l’ottimo lavoro sulle uscite del Bournemouth: dalle sole partenze di Kerkez e Huijsen, le Cherries hanno infatti incassato oltre 100 milioni di euro.