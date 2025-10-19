Dal no al gol: quella volta che Kempf rifiutò la Juventus

Il difensore del Como segna proprio contro quella che sarebbe potuta essere la sua prima squadre in Serie A

L’aveva rifiutata ai tempi del Francoforte perché “non convinto di lasciare la Germania così giovane”. Oggi è in Serie A, ma è un loro avversario. E per chiude il cerchio è arrivato anche il gol contro di loro.

Il no di Kempf nel 2013 alla Juventus è il più classico degli sliding doors: con la maglia del Como segna contro i bianconeri dopo 2’ dal fischio d’inizio.

Una rete, quella del difensore, dal sapore amaro per la Juventus. Per un’esultanza che arriva proprio il settore ospiti.

Dal no al gol. Kempf illumina il Sinigaglia. E 12 anni dopo anche i bianconeri si ricordano di lui.