A sorpresa, Keita Balde potrebbe tornare a giocare in Serie A. L’ex attaccante di Inter e Lazio è attualmente svincolato dopo la fine dell’esperienza al Sivasspor. In Turchia, il classe 1995 ha giocato 11 partite, impreziosite da un gol contro il Gaziantep.

Dallo scorso primo gennaio, però, l’attaccante senegalese è senza squadra e adesso il Monza ci pensa con decisione.

Keita Balde sta svolgendo le visite mediche con la società brianzola e poi si allenerà con i biancorossi agli ordini di Salvatore Bocchetti.

Poi la società brianzola deciderà se tesserarlo da svincolato.

Il mercato del Monza potrebbe ancora non essere concluso. Nella mattinata di giovedì 6 febbraio, infatti, Keita Balde sta svolgendo le visite mediche con la società biancorossa. Il classe 1995 è attualmente svincolato dopo la fine della sua esperienza in Turchia con il Sivasspor (in cui ha segnato un gol in 11 partite).

Una volta completati i test fisici, l’ex attaccante di Inter e Lazio inizierà ad allenarsi con il Monza agli ordini di Salvatore Bocchetti. Il Monza lo valuterà e poi deciderà se procedere o meno con il tesseramento.