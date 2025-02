Keita Balde torna ufficialmente il Serie A: l’ex attaccante di Inter e Lazio ha firmato il contratto con il Monza

Lo scorso 6 febbraio, Keita Balde aveva svolto le visite mediche con la società biancorossa, propedeutiche agli allenamenti con la squadra.

Il Monza, adesso, ha deciso di tesserare l’ex attaccante di Inter e Lazio.

Il classe 1995 era svincolato dopo la fine dell’esperienza al Sivasspor. In Turchia, ha giocato 11 partite, impreziosite da un gol contro il Gaziantep.

Un rinforzo in più per Alessandro Nesta, appena tornato in panchina al posto di Salvatore Bocchetti.

Keita Balde al Monza: è ufficiale

Il Monza ha annunciato l’arrivo del nuovo attaccante. Dopo aver terminato l’avventura al Sivasspor, Keita Balde torna in Serie A dopo aver vestito, tra le altre, le maglie di Inter e Monza. Il classe 1995 è reduce da 11 partite in Turchia, con anche una rete realizzata contro il Gaziantep. Keita Balde ha firmato un contratto fino al termine della stagione (30 giugno 2025).

Ecco l’annuncio ufficiale della società biancorossa: “Keita Balde è un nuovo giocatore del Monza. L’attaccante ha firmato un contratto col Club biancorosso fino al 30 giugno 2025. Benvenuto Keita Balde!”.

