Al termine di Inter-Fiorentina, Moise Kean ha ricevuto pesanti insulti razzisti sui social, poi pubblicati su Instagram

Inter-Fiorentina è destinata a far parlare. Oltre alle discussioni per i primi due gol della sfida (Clicca qui per le proteste e l’accaduto), nel post partita Moise Kean è stato ancora vittimi di insulti razzisti.

Non è la prima volta che il classe 2000 viene bersagliato dai tifosi avversari, sia in campo che sui social. Questa volta, l’attaccante viola ha pubblicato i messaggi ricevuti al termine della sfida di San Siro.

Pesanti insulti a sfondo razzista, oltre a messaggi derisori per il gol che non è arrivato (a differenza della doppietta del recupero della scorsa settimana): l’ex Juventus ha poi pubblicato anche un messaggio.

“Ancora, nel 2025…”, le parole di Moise Kean, accompagnate dalle emoji del vomito.

Insulti razzisti a Kean, il supporto della Fiorentina

Moise Kean ha ricevuto l’immediato supporto della Fiorentina. La società viola ha pubblicato un messaggio su X condannando gli insulti a sfondo razzista nei confronti dell’attaccante italiano.

Ecco il messaggio: “La società viola e tutto il club esprimono la propria vicinanza a Moise Kean, vittima sui social media, al termine della partita disputata contro l’Inter a Milano, di pesanti attacchi a sfondo razzista.

Gli autori di tali gesti sono stati segnalati alle autorità competenti”.

