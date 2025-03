Italia, Kean: “Gol subito su calcio d’angolo? Può capitare per una distrazione”

Le parole di Moise Kean dopo il pareggio per 3-3 tra la Germania e l’Italia nel ritorno dei quarti di Nations League

L’Italia è fuori dalla Nations League. Il verdetto del Signal Iduna Park contro la Germania recita infatti 3-3, non abbastanza per Donnarumma e compagni per ribaltare il 2-1 dell’andata. A segno Kimmich, Musiala e Kleindiest per i tedeschi. Doppietta di Kean e gol di Raspadori per gli Azzurri.

Al termine della partita, lo stesso Kean è intervenuto nella consueta intervista post gara ripercorrendo i 90 minuti della partita contro gli uomini di Nagelsmann.

Il calciatore dell’Italia ha infatti iniziato così: “Era importante rientrare dagli spogliatoi con un atteggiamento diverso, ci siamo riusciti ma non è bastato ai fini del risultato. Loro sono una squadra qualitativa, hanno trovato tanti spazi da attaccare”

Ha poi continuato: “Gol subito da corner? Può capitare di prendere gol su una distrazione. Sul mio secondo gol Raspadori mi ha servito un bel pallone. Ho dovuto piazzarlo bene”.