Fiorentina, accordo verbalmente raggiunto per il rinnovo di Kean

Accordo verbalmente raggiunto tra la Fiorentina e Moise Kean per il rinnovo di contratto: aumentata leggermente la clausola

La Fiorentina e Moise Kean hanno raggiunto l’accordo verbale per il rinnovo di contratto.

Oltre all’adeguamento del contratto del centravanti italiano è stata anche leggermente aumentata la clausola di 52 milioni di euro.

Kean nella scorsa stagione con la Fiorentina tra Serie A e Coppa Italia ha collezionato 20 gol e 3 assist in 33 match.

Il classe 2000 in ha anche segnato 3 reti in 9 partite di Conference League.