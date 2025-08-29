Questo sito contribuisce all'audience di

Fiorentina, accordo verbalmente raggiunto per il rinnovo di Kean

Gianluca Di Marzio 30 Agosto 2025
Moise Kean (IMAGO)
Accordo verbalmente raggiunto tra la Fiorentina e Moise Kean per il rinnovo di contratto: aumentata leggermente la clausola

La Fiorentina e Moise Kean hanno raggiunto l’accordo verbale per il rinnovo di contratto.

Oltre all’adeguamento del contratto del centravanti italiano è stata anche leggermente aumentata la clausola di 52 milioni di euro.

Kean nella scorsa stagione con la Fiorentina tra Serie A e Coppa Italia ha collezionato 20 gol e 3 assist in 33 match.

Il classe 2000 in ha anche segnato 3 reti in 9 partite di Conference League.