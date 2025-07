Fiorentina-Kean, programmato nei prossimi giorni il primo incontro per il rinnovo

Nei prossimi giorni è in programma un primo incontro per il rinnovo di contratto di Moise Kean.

La Fiorentina e Lucci, agente del calciatore, si troveranno per iniziare la trattativa.

Kean che, come raccontato, a 48 ore dalla fine della clausola aveva deciso insieme al suo agente di non prendere in considerazione l’offerta dell’Al Qadsiah, che è rimasta sul tavolo per settimane senza risposte.

Anche i contatti di qualche settimana fa con l’Al Hilal non avevano fatto cambiare idea all’attaccante, che ha preso una decisione definitiva: in questa fase della sua carriera non è attratto dal calcio arabo perché vuole competere in Europa.