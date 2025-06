Fiorentina, Moise Kean lascia il ritiro della Nazionale per infortunio

Moise Kean lascia il ritiro della Nazionale per un problema muscolare: ritorno alla Fiorentina per l’attaccante.

Moise Kean ha lasciato questa mattina il ritiro della Nazionale a causa di un problema fisico accusato durante l’allenamento di ieri.

L’attaccante, convocato per i prossimi impegni dell’Italia, ha riportato un risentimento muscolare alla coscia destra e non sarà quindi a disposizione dello staff tecnico azzurro.

Il giocatore farà ora ritorno alla Fiorentina per iniziare le terapie e seguire il percorso di recupero. Le sue condizioni verranno monitorate nei prossimi giorni, ma al momento non è possibile stabilire con certezza i tempi di rientro in campo.

Kean era stato chiamato per rinforzare il reparto offensivo in vista delle prossime partite, valide per le qualificazioni ai Mondiali del 2026, ma l’infortunio lo costringe a un nuovo stop.