Kean: “Firenze mi ha accolto a braccia aperte: siamo una grande squadra”

Le parole dell’attaccante del club viola – al sito Uefa – a due giorni dalla sfida a Firenze contro il Panathinaikos

“Appena sono arrivato, Firenze mi ha mostrato tanto calore. Questo ti fa sentire bene, soprattutto se sei come me e hai avuto problemi in passato”. Kean, Firenze e la Fiorentina: un rapporto di amore e rispetto reciproco. Arrivato la scorsa estate dalla Juventus, Kean ha subito ricevuto un grande affetto.

“Questa città mi ha davvero accolto a braccia aperte e questo mi ha dato la forza di continuare a impegnarmi e di essere coerente in tutto ciò che faccio”.

Così, l’attaccante italiano classe 2000 ha parlato al sito dell’Uefa a due giorni dal ritorno degli ottavi di finale di Conference League contro il Panathinaikos: “Il fatto è che i tifosi pagano così tanto per venire a vederti allo stadio e quindi vogliamo fare spettacolo, esibirci per loro e assicurarci che si divertano, perché ci sono bambini allo stadio e i loro genitori che amano il calcio”.

Al suo primo anno con la maglia della Fiorentina, Kean ha messo a segno 19 gol e 3 assist tra campionato e coppe. “I primi mesi stanno andando abbastanza bene. So che posso fare di più, so che possiamo fare di più come squadra. Siamo una grande squadra e questo significa molto. Avere un gruppo di persone come quello che abbiamo in questa stagione alla Fiorentina ti dà molto, ed è quello di cui avevo davvero bisogno”.

Il cammino della Fiorentina in Conference League

Dopo aver concluso la prima fase al terzo posto, la Fiorentina ha perso la gara d’andata valida per gli ottavi di finale di Conference League per 3-2 contro il Panathinaikos.

Giovedì 13 marzo, al Franchi di Firenze, andrà in scena la gara di ritorno tra le due squadre.