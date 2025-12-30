Fiorentina, Kean assente all’allenamento per motivi familiari
Moise Kean assente all’allenamento della Fiorentina per motivi familiari: c’è il permesso della società.
Un’assenza all’allenamento della Fiorentina: nella sessione di oggi agli ordini di Paolo Vanoli, non c’era Moise Kean per motivi familiari.
L’attaccante azzurro ha avuto il permesso della Società per non allenarsi, rientrerà al Viola Park nei prossimi giorni per essere completamente a disposizione della causa viola.
La Fiorentina dovrà giocare un match quasi decisivo per la lotta salvezza domenica 4 gennaio alle 15:00: la squadra di Vanoli affronterà la Cremonese al Franchi.
Kean, con tutta probabilità, sarà a disposizione della Fiorentina per la partita: un’assenza senza problemi fisici per l’attaccante.