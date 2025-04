Dopo qualche giorno di assenza, nel pomeriggio di martedì 29 aprile Moise Kean tornerà ad allenarsi in vista di Betis-Fiorentina

Una bella notizia per la Fiorentina e per tutto l’ambiente viola che si preparano a riaccogliere al Viola Park Moise Kean.

Dopo un’assenza di alcuni giorni causata da questioni di carattere familiare, martedì pomeriggio l’attaccante classe 2000 è atteso al campo d’allenamento, pronto a svolgere una seduta di lavoro differenziato.

Mercoledì scorso il club aveva diffuso un comunicato notiziando sulle ragioni dell’assenza del ragazzo che dapprima aveva lasciato il ritiro pre Cagliari e successivamente ha saltato anche la sfida interna all’Empoli disputata domenica pomeriggio.

Questa la nota ufficiale: “ACF Fiorentina comunica che il calciatore Moise Kean ha dovuto lasciare il ritiro di Cagliari a causa di motivi familiari e non sarà tra i disponibile per la partita di questo pomeriggio. Il calciatore rientrerà a Firenze nei prossimi giorni”.

Le parole di Palladino e il ritorno al Viola Park

Malgrado l’indisponibilità del centravanti, la squadra viola è comunque riuscita a battere sia Cagliari sia Empoli, aggiudicandosi entrambe le partite col punteggio di 2-1. Grazie a questo bottino, la Fiorentina (ottava) è salita a 59 punti in classifica, 3 in meno della Juventus che attualmente occupa la quarta posizione.

Sul ragazzo si era soffermato lo stesso Raffaele Palladino che, dopo avergli dedicato il primo dei due successi, al termine della gara interna con l’Empoli aveva anche anticipato il suo probabile rientro a disposizione proprio per martedì.

Moise Kean, Fiorentina (Imago)

Le ultime su Kean in vista di Betis-Fiorentina?

In virtù del fatto che negli ultimi giorni non si sia allenato, per la Fiorentina è importante la notizia secondo cui martedì pomeriggio Kean prenderà parte a una seduta di lavoro differenziato. Tra due giorni, infatti, la squadra viola scenderà in campo per l’andata delle semifinali di Conference League, gara in cui il ragazzo potrebbe tornare a disposizione del suo allenatore.

Al momento, dunque, la presenza dell’attaccante va considerata in dubbio per Betis Siviglia-Fiorentina, in programma giovedì 1° maggio alle 21:00.