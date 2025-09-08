Kasper Hjulmand è il nuovo allenatore del Bayer Leverkusen: è ufficiale

Il Bayer Leverkusen annuncia il nuovo allenatore: ufficiale l’arrivo di Kasper Hjulmand

Il Bayer Leverkusen, dopo aver esonerato ten Hag lo scorso 1 settembre, ha annunciato il nuovo allenatore. Kasper Hjulmand guiderà la squadra a partire dalla partita di Bundesliga contro l’Eintracht Francoforte, in programma venerdì 12 settembre.

L’allenatore danese torna quindi ad allenare un club, dopo essere stato il Commissario tecnico della Danimarca per 4 anni.

Il comunicato del club tedesco: “Kasper Hjulmand sarà il nuovo allenatore del Bayer 04 Leverkusen, club della Bundesliga. Il club ha ingaggiato il danese, che ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2027, come successore di Erik ten Hag“.

Sulla sua carriera: “Hjulmand ha recentemente allenato la nazionale danese. Nel 2021, ha guidato la sua squadra fino alle semifinali degli Europei, dove i danesi hanno perso di misura contro l’Inghilterra ai supplementari. Dopo la sconfitta per 2-0 contro la Germania negli ottavi di finale di EURO 2024, Hjulmand si è dimesso dall’incarico di allenatore della nazionale dopo quattro anni. Nella stagione 2014/15 della Bundesliga, è stato allenatore dell’1. FSV Mainz 05“.