Bologna, Karlsson in prestito all’Aberdeen

Karlsson lascia il Bologna: ripartirà dalla Scozia

Dopo il prestito della seconda parte della scorsa stagione al Lecce, Jesper Karlsson lascia nuovamente al Bologna, sempre a titolo temporaneo.

Questa volta la destinazione è la Scozia, più precisamente l’Aberdeen, dove giocherà fino al termine della stagione.

Dopo una serrata mediazione dell’agente Alessandro Lucci tra i due club, gli scozzesi sono riusciti a depositare il contratto del classe ’98 sul gong.

Infatti, il deposito è avvenuto alle 23:59, a un minuto dalla chiusura del calciomercato scozzese.

La scelta di Karlsson

Nella scelta dello svedese, fondamentale è stato il ruolo giocato dall’allenatore dell’Aberdeen, Jimmy Thelin. Infatti, è lo stesso con cui era esploso in patria prima di passare all’AZ Alkmaar.

Ora, tornando a giocare per lui, l’obiettivo è quello di tornare in nazionale, con cui ha già giocato 14 presenze con 5 gol.