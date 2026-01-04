Lennart Karl, talento classe 2008 del Bayern Monaco, ha svelato in un incontro con i fan che il club dei suoi sogni è il Real Madrid

Il Bayern Monaco da anni continua a produrre grandi talenti nel proprio settore giovanile. Lennart, Karl, fantasista classe 2008, è solo l’ultimo dei prodotti del vivaio bavarese.

In attesa che ritorni Musiala, il giovane giocatore tedesco si è preso il posto da titolare alle spalle di Kane, in mezzo tra Olise e Luis Diaz nell’11 di Kompany.

Nell’incontro con i tifosi del fanclub di Burgsinn, piccolo borgo bavarese, il giocatore ha rivelato che il suo sogno è giocare per il Real Madrid.

Alla domanda di un tifoso, che gli ha chiesto se il Bayern Monaco fosse il suo club dei sogni, Karl ha risposto: “È una grandissima squadra, è certamente un sogno giocarci. Ma prima o poi vorrei andare al Real Madrid, è quella la squadra dei miei sogni”.