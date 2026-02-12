Sampdoria, primo contratto da professionista per Karim Diop
La Sampdoria ha comunicato sui propri profili la prima firma su un contratto da professionista per il difensore Karim Diop
Arriva una novità in casa Sampdoria. Il club ha infatti comunicato di aver stipulato un contratto con il calciatore Karim Diop.
Si tratta della prima sottoscrizione da professionista per il giocatore, che si è legato al club fino al 30 giugno 2028.
Visualizza questo post su Instagram
L’italiano classe 2009 è un difensore centrale che sta disputando diverse gare in questa stagione con la Primavera 2 del club blucerchiato.
Tra Coppa e Campionato di categoria sono state sette le presenze fin qui collezionate dal giovane. Manca ancora l’esordio in Prima squadra in Serie B, con il giocatore che rientra anche nel giro delle giovanili della Nazionale italiana.