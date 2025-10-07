Kane non si ferma più: è il suo miglior avvio di sempre

Partenza da record per Harry Kane: 11 gol e 6 assist nelle prime 6 giornate con il Bayern Monaco e miglior avvio di sempre in Bundesliga

Alla sua terza stagione con il Bayern Monaco, Harry Kane ha superato ancora una volta le aspettative. Il suo avvio di campionato è già storia: 11 gol e 6 assist nelle prime sei giornate di Bundesliga, un primato assoluto nella competizione. Nessuno, prima di lui, aveva mai inciso così tanto in così poco tempo.

Il dato è impressionante non solo per la quantità, ma per il modo in cui l’ex Tottenham sta lasciando il segno: ha segnato in tutti i modi – di destro, di sinistro, di testa, su rigore – e servito assist da regista puro. Il suo coinvolgimento diretto in 17 reti ha trasformato il Bayern in una macchina da gol, capace di dominare sia in campionato che in Europa.

La continuità è la chiave del successo di Harry. Dopo due stagioni più che positive in Germania (nel 2023/24 ha totalizzato 44 gol e 12 assist in 45 presenze; leggermente in calo nella successiva, in cui ha messo a referto “solo” 38 gol e 11 assist in 46 partite disputate), ha trovato nel nuovo club la cornice ideale per esprimere tutto il suo potenziale.

Con la Champions League nel mirino e un Bayern dominante in Bundesliga, Kane è chiamato ad essere molto più di un bomber. Kompany ha costruito attorno a lui un sistema che valorizza la sua visione e la sua tecnica, trasformandolo in uno degli attacchi più prolifici d’Europa.

Un Kane “regista” per il Bayern Monaco

Dimenticate il Kane ai tempi del Tottenham: l’uragano ha cambiato rotta in Germania. A spiegarlo è stato lo stesso attaccante al termine della sesta vittoria in campionato sul campo dell’Eintracht Francoforte (0-3): “Da quando io, Gnabry e Nico Jackson abbiamo formato questa partnerships”, ha raccontato l’inglese, “mi è permesso di stare un po’ più indietro e usare le mie qualità per gestire la palla e dribblare, girandomi, giocando in avanti e allargandomi, per poi arrivare in area un po’ più tardi“.

Proprio a Francoforte, si è visto l’evoluzione aggiornata del suo nuovo ruolo: un regista offensivo capace di dettare tempi e spazi. Kane ha sfruttato l’inserimento di Luis Diaz verso la corsia centrale per smarcarsi e arretrare, quasi da trequartista; quando il colombiano è stato accerchiato da tre avversari, ha scaricato su Kane che dal limite ha spedito il pallone all’angolino. Un’intuizione di Kompany nata dopo l’infortunio di Jamal Musiala.

Freund: “Il miglior Kane di sempre“

Un avvio di stagione che ha sorpreso anche la dirigenza, convinti di avere in squadra non solo una semplice macchina da gol, ma un leader tecnico e umano. A confermarlo è il Direttore Sportivo Christoph Freund, ai microfoni di Sky Sport De: “Credo che stiamo vedendo il miglior Kane di sempre. E’ un giocatore perfetto per noi e Harry si sente molto a suo agio a Monaco, con la squadra e la sua famiglia. Ecco perché speriamo che rimanga a Monaco ancora per qualche anno“.

I numeri lo dimostrano: dopo i suoi 11 gol, i più vicini in classifica marcatori sono Uzun (Eintracht) e Luis Diaz a quota 5, seguiti dai 4 di Guirassy. Sono cambiati i tempi in cui a contendergli il titolo di capocannoniere c’erano nomi del calibro di Salah, Vardy o Haaland – nella sua ultima stagione in Premier League. Oggi, in Bundesliga, Kane non si limita a segnare, ma detta i ritmi, costruisce e rifinisce: un’evoluzione che lo porta ad essere la migliore versione sé.

A cura di Pietro Selvi