Le dichiarazioni rilasciate dal Harry Kane nella conferenza stampa della vigilia di Inter-Bayern Monaco di Champions League

È quasi tutto pronto per il ritorno dei quarti di finale di Champions League che si disputeranno mercoledì 16 aprile alle ore 21:00 a San Siro. A presentare la sfida per la squadra ospite in conferenza stampa insieme a Vincent Kompany è stato Harry Kane.

Sulle occasioni fallite nella gara d’andata, Kane ha detto: “Non dormo molto dopo le partite, soprattutto quando ho sbagliato delle chance da rete. Mi aspetto di segnare in certe occasioni e sono pronto a farlo. Però mi preoccupo quando le occasioni mancano, non quando si sbagliano”.

L’attaccante inglese ha così parlato: “Penso che abbiamo delle motivazioni sufficienti. Crediamo di poter ribaltare la situazione innanzitutto. Pensiamo che nella partita d’andata abbiamo vissuto tanti buoni momenti e avremmo potuto facilmente indirizzarla in un’altra direzione. Non penso che l’Inter darà per scontata la qualificazione scontata, si aspettano una battaglia, una partita dura per 90 o 120 minuti. Non mi aspetto si siedano sugli allori. Ci immaginiamo che giochino ad alto livello come hanno fatto in casa nostra e probabilmente dovremo giocare meglio, sicuramente dovremo essere più precisi nell’area avversaria. Questa è una sfida che dobbiamo accettare e cercare di eseguire alla perfezione domani”.

Alla domanda se in settimana il Bayern abbia provato i rigori, ha detto: “Siccome li provo ogni giorno prima di una partita, non c’è stata alcuna differenza”. I tedeschi credono nella rimonta: “Dopo il triplice fischio a Monaco eravamo convinti di aver giocato un’ottima gara e di poterla ribaltare al ritorno. Ho giocato diverse finali e tante grandi partite. Il segreto consiste nel farlo al massimo difendendo bene e gestendo la palla. Io provo a dare l’esempio, ma abbiamo una squadra esperta sotto tutti i punti di vista. Penso a Muller e ad altri. Dobbiamo approcciare in modo corretto, vogliamo vincere“.

Le parole dell’attaccante inglese

Così, invece, si è espresso sul modo di giocare dell’Inter: “Una grande squadra, ottima sia quando attacca, sia quando difende. Ci ha provocato problemi in transizione, in contropiede e con l’inserimento dei centrocampisti in fase di possesso palla. Nei quarti di Champions League bisogna aspettarsi di incontrare squadre così”.

Poi un commento sull’avversario diretto Francesco Acerbi: “Ha molta esperienza e sa come limitare i big. Mi piacciono queste sfide. Apprezzo i complimenti che mi ha rivolto. A me piace aiutare la squadra e fare qualunque cosa la partita richieda. Domani dovrò far sentire la mia presenza anche in area per alleviare la pressione e non vedo l’ora“.

Harry Kane, Bayern Monaco (Imago)

Bayern Monaco, Kane: “Esultanza Inter? Se vinceremo, festeggeremo noi”

In risposta all’esultanza dell’Inter al termine della partita d’andata, Kane ha affermato: “Bisogna aspettarselo da una squadra avversaria perché alla fine di partite del genere le emozioni assumono un certo peso. È stata una serata amara per noi, quindi posso capirli perché in pochi hanno battuto il Bayern all’Allianz Arena. Se domani vinceremo, festeggeremo noi“.

Infine un pensiero su Lautaro Martinez: “Tra i migliori giocatori d’Europa. Ha una grande abilità nel realizzare gol e cinismo. I nostri difensori lo conosco. Il modo in cui ha tenuto palla all’andata è stato fantastico, è un gran giocatore e va rispettato“.