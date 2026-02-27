In conferenza alla vigilia di Roma-Juventus parlerà Kalulu e non Spalletti
Alla vigilia della gara contro la Roma di Gian Piero Gasperini in conferenza stampa per la Juventus parlerà Kalulu
Non ci sarà la conferenza stampa di Luciano Spalletti alla vigilia della gara contro la Roma di Gian Piero Gasperini. Al suo posto parlerà Pierre Kalulu.
La conferenza stampa del difensore è fissata per domani, 28 febbraio, alle 15.30
Silenzio dell’allenatore bianconero che continua dopo la decisione di non parlare nel post partita della gara contro il Galatasaray.