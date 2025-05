Rosso a Kalulu, l’arbitro in campo: “Non c’è niente”. Poi l’intervento VAR

Nella nuova puntata di Open VAR, focus sul cartellino rosso a Pierre Kalulu.

Nell’appuntamento della domenica sera su Dazn, è stata analizzata l’espulsione diretta del difensore francese in Lazio-Juventus.

Una decisione presa dall’arbitro Massa al monitor, dopo consulto col VAR Mazzoleni. Il motivo è una manata a pallone lontano di Kalulu a Castellanos.

Ospite in studio, Antonio Damato, componente CAN, ha spiegato l’accaduto.

Open VAR, spiegato il rosso a Kalulu

Negli audio fatti ascoltare in diretta, si sente come l’arbitro inizialmente sottovaluti l’accaduto: “Non c’è nulla dai, basta“, dice ai calciatori della Lazio. Anche in sala VAR concordano, sui primi replay: “Allarga le braccia ma sembra naturale“. Poi a Lissone sorge un dubbio: “Aspetta un attimo, vedi se gli dà il colpo“. Nel frattempo, Massa conferma la sua valutazione iniziale in campo: “Taty (Castellanos, ndr), hai fatto fallo tu e poi ti ha toccato il viso. Non chiamo per sta roba qua. Ho fermato il gioco solo perché è in terra“. Il VAR analizza altre immagini: “Un movimento lo fa eh. Allora ti consiglio un’OFR per una possibile condotta violenta“. Ecco dunque il consulto al monitor e l’overturn della decisione di campo.

Il giudizio di Damato è che il “colpo repentino alla nuca” è effettivamente riconducibile alla condotta violenta: “L’espulsione è la decisione corretta“. Poi il confronto con un episodio analogo, quello di Douglas Luiz e Patric, all’andata: “Non sanzionarlo fu un errore dell’arbitro e del VAR. In un girone, i ragazzi sono cresciuti e migliorati“.