Le parole di Pierre Kalulu ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta contro il Galatasaray per 5-2. Le sue dichiarazioni

Serata storta per la Juventus, che per la seconda volta nella storia subisce 5 o più reti nel corso di un match internazionale. Nel post-partita, Pierre Kalulu è intervenuto ai microfoni di Sky Sport, commentando la sconfitta contro il Galatasaray: “I gol vengono sempre da errori nostri, succede pero per me la cosa più difficile è stato questo secondo tempo: anche col rosso non dobbiamo concedere tutte queste occasioni. Dobbiamo capire bene cosa è successo, ormai stasera è andata e nel calcio bisogna mettere posto la testa velocemente perché ci sono altre partite“.

Sui motivi della sconfitta: “Non ti puoi nascondere dietro alla fatica davanti a una partita di Champions. Stasera è andata così, è molto difficile da capire cosa è successo ma bisogna rialzare la testa e fare meglio“.

Il francese è tornato inevitabilmente sull’episodio di San Siro, con il cartellino rosso estratto da La Penna nel primo tempo del derby d’Italia: “Ovviamente ero molto nervoso dopo questo episodio, è meglio parlare poco perché dire troppe cose non serve a niente. Devo pensare al campo, ci sono altre persone per parlare di queste cosa“.

Sulle scuse di Bastoni, invece: “Non ho visto e non ho letto. Dentro di te devi perdonare. Intanto la partita è andata, a questo episodio ci penso la sera e il giorno dopo, devi guardare avanti e non pensarci più“.

Locatelli: “Sarà difficilissimo, ma il cuore ce lo metteremo”

Manuel Locatelli, intervenuto ai microfoni di Sky Sport, ha parlato delle difficoltà della squadra di Spalletti: “Oggi abbiamo fatto più fatica con degli errori nel palleggio che hanno dato maggior coraggio a loro, questo lo abbiamo pagato. Avremo una gara con il Como e poi daremo il massimo in casa. Sarà difficilissimo, ma almeno il cuore ce lo metteremo anche nella prossima partita“.

Sulla differenza di reazione rispetto alla partita contro l’Inter, invece: “Il rosso condiziona la partita perché poi diventa difficile. Abbiamo commesso anche degli errori individuali. Eravamo scarichi e non possiamo permettercelo a questi livelli.Però è successo e sono step che una squadra come la nostra deve fare in fretta“.

Koopmeiners: “Dobbiamo pensare alla partita della prossima settimana”

Guarda già al match dello Stadium, invece, Teun Koopmeiners: “Abbiamo fatto un buon primo tempo, due grandi gol ma c’eravamo detti di tenere la palla di più. Non va bene, dobbiamo pensare anche alla prossima partita della settimana. Per ribaltare la sconfitta dobbiamo guardare video per fare meglio e segnare tre minimo tre gol“.

Sul suo momento, invece: “Mi sento bene con questo allenatore, ho segnato due gol importanti ma non posso essere felice se guardo al secondo tempo. Abbiamo segnato due gol, ma dobbiamo farne almeno tre la prossima settimana. Mi sento bene in questa posizione, posso fare meglio con i gol. Voglio aiutare di più la squadra, nel primo tempo l’ho fatto ma non conta quando prendi cinque gol“.