Le parole del difensore della Juventus alla vigilia dello scontro diretto contro la Roma

In settimana la Juventus ha sfiorato un’impresa storica, perdendo solo ai supplementari nel ritorno dei playoff di Champions League contro il Galatasaray.

Dopo quella beffa, i bianconeri devono subito tornare a pensare proprio alla Champions, perché entra nel vivo la corsa al quarto posto, che significa qualificazione alla prossima edizione della massima competizione continentale.

Qualificazione che passa anche dallo scontro diretto con la Roma, in questo momento al terzo posto e a +4. Alla vigilia di questo importante appuntamento, in conferenza stampa ha parlato Pierre Kalulu, continuando con la linea di alternare i leader della rosa a Spalletti per queste occasioni.

Di seguito le parole del difensore bianconero.

Juventus, Kalulu: “Non ho sentito Bastoni”

Pierre Kalulu ha esordito ripartendo dall’eliminazione in Champions: “E’ una settimana importante per noi, dopo la partita di mercoledì c’è un mix di sentimenti. Sei dispiaciuto per il risultato finale, poi rifletti e sei orgoglioso di quanto fatto vedere sul campo“. Il francese ha poi commentato il prossimo match contro la Roma: “Tra di noi siamo con la consapevolezza che è una gara importante per noi, ma sappiamo che poi ci saranno altre undici partite. Come scontro diretto c’è più valore. Siamo consapevoli della nostra forza e se facciamo il nostro andrà bene“.

Kalulu ha commentato anche il futuro di Spalletti e la permanenza dell’allenatore alla Juventus: “Sono temi che riguardano la società. Ci sentiamo bene e abbiamo le idee chiare, ci piace come giochiamo. Saremmo felici di riaverlo“. Poi il francese è tornato sul rosso rimediato con l’Inter e i cambi al regolamento. Kalulu ha rivelato di non aver sentito Bastoni nei giorni successivi alla partita: “Tutte le regole che possono aiutare al calcio in generale sono sempre ben accette. Bastoni? Non ci siamo sentiti”

“Da Bastoni non mi aspetto qualcosa”

Kalulu ha proseguito commentando l’espulsione contro l’Inter: “Se avessimo vinto anche con la mia espulsione sarei stato dispiaciuto ma con meno amarezza. La squadra viene sempre prima dell’individuo, la cosa che fa male è che è successo tutto di fila“.

Su Alessandro Bastoni ha aggiunto: “Non ci parlavamo tantissimo prima, la prossima volta sarà tra sei mesi almeno… Spero che avrò avuto successi che mi avranno fatto dimenticare questo episodio. Io sarò concentrato solo sulla partita, non mi aspetto qualcosa da lui, niente di speciale“