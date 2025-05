In un’intervista a Caze TV Ricardo Kaká ha parlato della possibilità di lavorare per la nazionale brasiliana

Una settimana fa il Brasile ha ufficializzato l’arrivo di Carlo Ancelotti come nuovo CT: “La squadra più forte della storia del calcio sarà ora guidata dall’allenatore più vincente del mondo. Carlo Ancelotti, sinonimo di imprese storiche, è stato annunciato questo lunedì (12) dal presidente della CBF, Ednaldo Rodrigues, come nuovo allenatore della Nazionale brasiliana“.

“Guiderà il Brasile fino al Mondiale del 2026 e allenerà la squadra nelle prossime due partite di qualificazione contro Ecuador e Paraguay, il mese prossimo“.

L’attuale allenatore del Real Madrid prenderà la guida della Seleçao già dalla prossime qualificazioni per il Mondiale in programma per il 6 e 11 giugno.

Nella giornata di oggi, 19 maggio, Ricardo Kaká in un’intervista a Caze TV ha parlato di un suo possibile ritorno nella nazionale brasiliana.

Le parole di Ricardo Kaká

“Se si presenterà l’opportunità, sono pronto a tornare alla Seleção“: così Ricardo Kaká ha parlato a Caze TV di un suo possibile ritorno nella nazionale brasiliana.

“Sono pronto. Dal 2017 volevo prepararmi. Ho seguito corsi di economia sportiva ad Harvard, ho seguito il corso per allenatori alla CBF, ho esperienza in nazionale e ai Mondiali“: ha concluso l’ex calciatore del Milan.

I numeri di Kaká con il Brasile

Con la Seleçao Kaká ha preso parte a 3 Mondiali di calcio (2002, 2006, 2010) vincendo il campionato mondiale in Corea del Sud e Giappone del 2002.

L’ex calciatore del Milan, poi, ha vinto anche entrambe le edizioni di Confederations Cup che ha giocato (2005, 2009)