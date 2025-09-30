Kairat Almaty, 250mila richieste di biglietti per la gara con il Real Madrid

Il Kairat Almaty si prepara a ospitare il Real Madrid in Champions League: oltre 250 mila tifosi hanno richiesto un biglietto per il match

Il Kairat Almaty sta per vivere una giornata indimenticabile nella sua storia. Il club kazako, alla prima apparizione in Champions League, ospita il Real Madrid dopo la trasferta contro lo Sporting all’esordio. I tifosi non hanno nascosto l’emozione, anzi: nei giorni scorsi sono arrivate circa 250 mila richieste per i biglietti del match.

Si tratta di una partita storica, con i Blancos che hanno viaggiato per 6500 km per raggiungere la città kazaka, su un volo durato circa 10 ore. La trasferta di Almaty, infatti, è la più orientale dell’intera competizione.

Al momento del sorteggio, i giocatori avevano esultato per la possibilità di affrontare un match così prestigioso, e l’entusiasmo non si è certo fermato lì.

All’arrivo del Real Madrid, infatti, c’erano diversi tifosi in aeroporto ad accogliere Mbappè, Vinicius e tutti i protagonisti della squadra di Xabi Alonso.

Kairat Almaty-Real Madrid, le richieste dei biglietti

Come dicevamo, sono arrivate circa 250 mila richieste per i biglietti di Kairat Almaty-Real Madrid. Un dato storico, che racconta l’emozione non solo di una città, ma in generale dell’intero paese. E anche fuori dal Kazakistan: diversi tifosi verranno dalla Cina, vicina alla frontiera.

Il match è in programma per oggi, martedì 30 settembre, alle 18:45. Al di là del risultato, sarà una partita senza precedenti per il Kairat Almaty: l’entusiasmo di tutto l’ambiente resterà indelebile nella storia del club. Anche il portiere dei kazaki, Sherkhan Kalmurza, lo ha dichiarato al giornale locale Qsport: “È una grande responsabilità giocare non solo per il club. L’intero Paese guarderà la partita, possiamo anche dire che l’intera Nazione farà il tifo per noi“.