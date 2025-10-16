Kaio Jorge mima il gesto del furto verso l’arbitro e viene espulso. Poi chiede scusa

Ingenuità di Kaio Jorge: l’ex Juventus e Frosinone fa il gesto delle manette verso l’arbitro e viene espulso. Poi chiede scusa via social

Ingenuità di Kaio Jorge in Atletico Mineiro-Cruzeiro. L’attaccante brasiliano, che in Italia ha giocato con le maglie di Juventus e Frosinone, è stato infatti espulso a inizio secondo tempo.

Il motivo? Poco dopo il pareggio dei bianconeri, firmato da un altro ex Serie A come Ruan Tressoldi, il classe 2002 ha mimato il gesto delle manette in segno di protesta.

Il gesto non è passato inosservato al VAR, che ha consigliato all’arbitro Paulo Cesar Zanovelli da Silva di estrarre il cartellino rosso per il capocannoniere del club brasiliano, con 15 gol in 26 presenze. A questi si aggiungono i 7 assist, che evidenziano l’importanza dell’ex Juventus nel Cruzeiro.

Dopo il fischio finale, Kaio Jorge ha chiesto scusa ai tifosi tramite una Instagram story: “So di non aver agito nel modo migliore e di aver finito per prendere decisioni che non rappresentano chi sono, né il professionista che cerco di essere ogni giorno. Con la decisione arbitrale, ho finito per entusiasmarmi per il gesto e ho capito che avrei potuto reagire in modo diverso“.