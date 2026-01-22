Como-Kaiki, parti più vicine dopo i nuovi contatti: le ultime

Il Como è più vicino a Bruno Kaiki del Cruzeiro, ci sono stati nuovi contatti tra le parti: le novità

Il Como è più vicino a Bruno Kaiki del Cruzeiro. Nella giornata di oggi, 22 gennaio, ci sono stati nuovi contatti tra i due club.

Il Cruzeiro ha abbassato la propria richiesta dai 15 milioni iniziali e le parti si sono avvicinate.

Bisognerà aspettare per la chiusura, il club brasiliano sta seguendo un altro terzino sinistro: Kaua Prates, classe 2008 del Borussia Dortmund.

Il Como aspetta dunque che il Cruzeiro chiuda per il sostituto ma c’è ottimismo per concludere positivamente la trattativa.