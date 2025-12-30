Una nuova freccia per Fabregas? Chi è Kaiki Bruno, il terzino che piace al Como

Ecco Kaiki Bruno, il terzino classe 2003 che piace al Como: può essere la soluzione perfetta per Cesc Fabregas?

Giovane esperto. Un ossimoro, ma non ditelo a Kaiki Bruno. Il terzino classe 2003, di proprietà del Cruzeiro su cui ha messo gli occhi il Como in vista del mercato di gennaio, ha già collezionato 112 presenze con i biancoblù, oltre a un titolo da campione di Sudamerica U20. Ma andiamo con ordine.

Dopo il percorso nel settore giovanile del club brasiliano, il debutto in prima squadra arriva l’1 aprile 2021, quando Felipe Conceição lo manda in campo nel finale di una partita contro il Tombense, al posto di Matheus Barbosa, mediano con un passato tra Vasco Da Gama e Avaì. “Ho realizzato uno dei miei sogni da bambino“, scrisse Kaiki sul suo profilo Instagram per celebrare l’occasione: “Molto felice di questo momento, è solo l’inizio“.

Chi è Kaiki Bruno, l’esterno classe 2003 che piace al Como

Già, è stato solo l’inizio di un percorso che lo ha portato a consolidarsi come uno dei terzini migliori del campionato brasiliano. Una strada passata anche per uno dei momenti peggiori della storia del suo club, rimasto in Serie B per due anni tra il 2021 e il 2022. Ma è con il ritorno tra i grandi che Kaiki si è preso la fascia sinistra del Cruzeiro e non l’ha più lasciata: dal 2024 sono 74 le presenze tra tutte le competizioni, arricchite con due gol e cinque assist, tra cui uno contro il Palmeiras vice-campione del Sudamerica.

Nel mezzo anche qualche gioia con la maglia della Nazionale. Non quella di Ancelotti, che comunque lo aveva inserito nella lista dei pre-convocati per gli impegni contro Cile e Bolivia di settembre, ma con quella della Seleçao U20, insieme a Vitor Roque e Andrey Santos. C’era anche lui nella squadra di Ramon Menezes che si laureò campione del Sudamerica nel 2023, recitando un ruolo da assoluto protagonista nella partita decisiva contro l’Uruguay. Subentrato a poco meno di 10 minuti dalla fine, Kaiki servì i due assist decisivi per riportare il titolo in Brasile dodici anni dopo l’ultima volta.

Perché al Como interessa Kaiki?

Qualità sia in fase offensiva che in quella difensiva. Iniziando dalle statistiche offensive, Kaiki è tra i terzini che effettuano più tiri nel campionato brasiliano: ben 41 nella scorsa stagione, 10 in porta. A questi si aggiungono 39 dribbling riusciti e 59 tocchi del pallone nell’area avversaria.

Il classe 2003 si conferma elemento importante anche dal punto di vista difensivo. Ben 98 i contrasti e 220 i duelli vinti in stagione: nessuno meglio di lui tra i pari ruolo nel campionato brasiliano (statistiche Fotmob). Chissà che per il definitivo salto di qualità non possa fare tappa in Serie A, proprio al Como, che negli ultimi anni si è specializzato nel valorizzare giovani talenti, come dimostrano i casi Nico Paz e Ramòn.