Tale padre tale figlio: l’emozione di Wayne per l’esordio di Kai Rooney a Old Trafford

Kai Rooney (IMAGO)

Il classe 2009 ha debuttato nel “Teatro dei Sogni” in Youth FA Cup nel match vinto ai supplementari contro il Derby County

La storia a volte si diverte a ripetersi, specialmente quando c’è di mezzo un cognome che a Manchester, sponda rossa, è sinonimo di leggenda. Venerdì sera l’Old Trafford ha riabbracciato un Rooney sul prato verde, ma questa volta non era Wayne a trascinare i Red Devils, bensì il figlio Kai.

Il sedicenne ha fatto la sua prima apparizione competitiva nello stadio dei sogni durante il match di FA Youth Cup contro il Derby County: un esordio arrivato in un momento delicatissimo, con Kai gettato nella mischia al 99° minuto dei tempi supplementari, quando il risultato era ancora inchiodato sullo 0-0.

L’ingresso dell’ala classe 2009 ha portato fortuna alla squadra Under 18 guidata da Darren Fletcher – ex compagno di tante battaglie di papà Wayne – che ha poi trovato la via del successo per 2-1 grazie alle reti di Luca Crolla e Chido Obi.

Una vittoria sofferta ma fondamentale, che permette ai giovani dello United di staccare il pass per i quarti di finale di una competizione prestigiosa, segnando il primo vero passo di Kai nello stadio che ha reso immortale suo padre.

Sotto gli occhi di papà Wayne: un affare di famiglia

Ad assistere a questo passaggio di testimone non potevano mancare gli occhi lucidi della famiglia. Wayne Rooney ha osservato ogni movimento del figlio dal palco dei direttori, seduto accanto alla moglie Coleen, in una serata che ha visto presente anche l’allenatore della prima squadra Michael Carrick e il resto dello staff tecnico, tutti lì per monitorare il futuro del club.

Then and now. Proud of you Kai ❤️ pic.twitter.com/S9WJ8C8Ky9 — Wayne Rooney (@WayneRooney) January 24, 2026

L’emozione era stata preannunciata dallo stesso Kai poche ore prima del fischio d’inizio: su Instagram, il giovane talento aveva postato una vecchia foto che lo ritraeva da bambino mentre accompagnava il padre in campo, un dolce presagio di quanto sarebbe accaduto venerdì sera.

Wayne Rooney (IMAGO)

Il percorso di Kai con la maglia dello United è iniziato ufficialmente nel 2020, quando è entrato nell’Academy a 11 anni, e aveva già dato frutti il mese scorso con un gol in Coppa di Lega U18 a Carrington, ma calcare l’erba dell’Old Trafford ha tutto un altro sapore.

L’eredità è di quelle pesanti, quasi impossibili da gestire per chiunque: Wayne ha lasciato Manchester dopo 13 anni, 559 presenze e soprattutto 253 gol che lo hanno reso il miglior marcatore di tutti i tempi del club superando Sir Bobby Charlton, ma venerdì sera, per un attimo, il confronto con la leggenda ha lasciato spazio solo all’orgoglio di un padre.