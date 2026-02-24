Kabak verso il passaporto tedesco: interessa in Italia e Germania

Ozan Kabak, difensore turco dell’Hoffenheim, sta facendo il percorso per ottenere il passaporto tedesco: interessa sia in Italia sia in Germania

Dopo diversi trasferimenti tra Germania e Inghilterra (Liverpool), Ozan Kabak ha trovato continuità all’Hoffenheim.

Nel club di Sinsheim il difensore turco ha infatti ritrovato la titolarità e, con essa, anche delle ottime prestazioni. Nelle 14 partite disputate in Bundesliga in questa stagione si è anche fatto notare a livello offensivo con ben 4 reti.

Il suo contratto con la squadra tedesca scade il prossimo 30 giugno 2026, e un rinnovo non è da considerare scontato.

Come riportato anche dai colleghi di Kicker.de, Ozan Kabak sta lavorando per ottenere il passaporto tedesco (ora ha solo quello turco). Una questione non di poco rilievo per quel che riguarda il calciomercato, dal momento che, così facendo, sarebbe più appetibile anche per le squadre italiane. Nel caso completasse le pratiche burocratiche infatti, un suo acquisto non comporterebbe l’utilizzo di uno dei due slot per gli extracomunitari.

Kabak, il passaporto tedesco e i possibili sviluppi

Sono diversi i club, soprattutto tedeschi e italiani, interessati al classe 2000 cresciuto nel Galatasaray. In passato anche al Liverpool, Kabak è stato molto vicino al Milan diverse stagioni fa, quando vestiva la maglia dello Stoccarda.

Il giocatore si trasferì poi allo Schalke 04, restando così in Germania. Nel mezzo diversi prestiti — al Liverpool e poi al Norwich, prima di trasferirsi nell’estate del 2022 all’Hoffenheim. Dal passaggio nel club biancoazzurro, Kabak ha disputato 78 partite, realizzando anche 12 gol e 5 assist, dimostrando così anche buone qualità offensive.