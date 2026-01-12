Lecce, forte interesse del Nantes per Mohamed Kaba
Il Lecce guarda anche alle uscite: dopo l’arrivo di Fofana e Gandelman il club giallorosso osserva con attenzione il mercato per poter regalare a Di Francesco una rosa adatta a competere per la salvezza.
In tal senso, è forte l’interesse del Nantes per Mohamed Kaba, centrocampista classe 2001, ormai a Lecce dalla stagione 2023-24.
Nel corso della sua carriera in giallorosso, il nazionale guineano ha collezionato 42 presenze, condizionato dal brutto infortunio al legamento crociato del ginocchio rimediato nella scorsa Serie A.
Ora il Nantes ha messo gli occhi sul giocatore: bisognerà comprendere se i due club troveranno l’intesa sulla trattativa.