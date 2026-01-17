Attacco Juventus, in lista anche Zirkzee: il punto

La Juventus continua la ricerca di un attaccante: oltre a Mateta si pensa anche a Zirkzee.

Se il Manchester United dovesse aprire alla partenza di Joshua Zirkzee anche la Juventus valuterebbe il suo profilo. Continua infatti la ricerca dei bianconeri di un attaccante e si pensa anche al classe 2001 se non si dovesse raggiungere l’accordo per Mateta.

Nelle ultime ore, come già detto, ci sono stati contatti e c’è una trattiva avviata con Crystal Palace e agenti del classe ’97. Ma si valuta anche una soluzione diversa come caratteristiche sempre pescando però dalla Premier League.

Per quanto riguarda l’operazione per Mateta con il Crystal Palace si farebbe un prestito con obbligo sicuro. La Juventus quindi sta sondando anche la possibilità di Zirkzee. Bisognerà poi capire la Roma se deciderà di provarci ancora oppure no dopo questo possibile inserimento dei bianconeri.

Nella lista della Juventus si aggiunge sullo sfondo anche En-Nesyri del Fenerbahce sul quale si è mosso anche il Napoli di Antonio Conte.