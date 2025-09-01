Juventus, ufficiale l’arrivo di Zhegrova: il comunicato

La Juventus ha un nuovo esterno: ufficiale l’acquisto di Edon Zhegrova

Adesso è ufficiale: Edon Zhegrova è un nuovo giocatore della Juventus.

L’esterno kosovaro classe ’99 arriva dopo 4 stagioni trascorse in Francia, al Lille.

Il comunicato ufficiale: “La Juventus dà il benvenuto a Edon Zhegrova. L’esterno offensivo kosovaro, classe 1999, arriva in bianconero a titolo definitivo, firmando un contratto che lo lega alla Juventus fino 2030“.

I bianconeri hanno comunicato anche le cifre ufficiali dell’operazione: trasferimento a titolo definitivo per 14 milioni pagabili in quattro esercizi. In più, sono previsti anche 1,2 milioni di oneri accessori, oltre a un bonus di massimo 3 milioni legato al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi.

Zhegrova: “La Juventus è un sogno”

Edon Zhegrova ha anche rilasciato le sue prime parole da giocatore della Juventus, riportate dal sito ufficiale dei bianconeri: “Sinceramente per me è un sogno. È un momento straordinario per me e la mia famiglia e sono molto orgoglioso e onorato di indossare questa maglia. La indosserò con tanto orgoglio e darò il massimo per la squadra. La posizione che preferisco è quella di esterno largo e per quanto riguarda il mio modo di giocare, mi piace segnare, servire assist e aiutare la squadra con la mia qualità“.

Poi ha aggiunto sulla partita contro la Juve della scorsa stagione: “Quella dell’anno scorso è stata una grande partita e la Juve è stata un avversario difficile da affrontare, ma ora sono felice di essere qui e di raggiungere i miei compagni in questa squadra, non vedo l’ora di conoscerli. Spero di segnare e vincere titoli, questo è l’importante e penso che possiamo farlo”.