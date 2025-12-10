Questo sito contribuisce all'audience di

Juventus, dura un tempo la partita di Zhegrova contro il Pafos

Simone Pagliuca 10 Dicembre 2025
Edon Zhegrova (IMAGO)
Luciano Spalletti ha sostituito Edon Zhegrova dopo la prima frazione contro il Pafosa: al suo posto dentro Conceicao

È durata solo 45 minuti la gara di Edon Zhegrova con la sua Juventus contro il Pafos.

Luciano Spalletti, che aveva dichiarato nelle precedenti conferenze stampa dello scarso minutaggio a disposizione per il suo attaccante, ha deciso di sostituire il giocatore al termine della prima frazione.

Al suo posto è entrato Francisco Conceicao, che ha preso naturalmente il posto del compagno nel suo ruolo.

Risultato che non si è sbloccato dopo il primo tempo, con i ciprioti diverse volte vicini al vantaggio dopo aver colpito anche un palo allo Stadium. Ma che ha visto poi i bianconeri andare in vantaggio grazie al gol segnato da McKennie al 67′ minuto e poi vincere 2-0 grazie al raddoppio di David.