Luciano Spalletti ha sostituito Edon Zhegrova dopo la prima frazione contro il Pafosa: al suo posto dentro Conceicao

È durata solo 45 minuti la gara di Edon Zhegrova con la sua Juventus contro il Pafos.

Luciano Spalletti, che aveva dichiarato nelle precedenti conferenze stampa dello scarso minutaggio a disposizione per il suo attaccante, ha deciso di sostituire il giocatore al termine della prima frazione.

Al suo posto è entrato Francisco Conceicao, che ha preso naturalmente il posto del compagno nel suo ruolo.

Risultato che non si è sbloccato dopo il primo tempo, con i ciprioti diverse volte vicini al vantaggio dopo aver colpito anche un palo allo Stadium. Ma che ha visto poi i bianconeri andare in vantaggio grazie al gol segnato da McKennie al 67′ minuto e poi vincere 2-0 grazie al raddoppio di David.