Juventus, autorizzati i viaggi di Nico Gonzalez e Zhegrova

L’esterno in arrivo dal Lille sarà domani mattina a Torino, pronto per iniziare la sua nuova avventura con la Juventus

La Juventus ha sbloccato il doppio affare dell’ultimo giorno di mercato, con Nico Gonzalez che partirà i direzione Atletico Madrid e che sarà sostituito da Edon Zhegrova, in arrivo dal Lille.

L’esterno offensivo kosovaro arriverà a Torino domani, lunedì 1 settembre, in mattinata, per sostenere le visite mediche.

Intanto, è stato autorizzato a viaggiare anche Nico Gonzalez, che volerà in direzione Madrid.

L’argentino, nonostante sia in partenza, è subentrato nel finale della partita di campionato col Genoa.