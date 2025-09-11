Juventus, Zhegrova si presenta: “Lieto di essere qui. Non sarò disponibile per l’Inter”

Le prime parole del nuovo acquisto bianconero nella conferenza stampa di presentazione

Giornata di presentazioni in casa Juventus. Insieme a Lois Openda, anche Zhegrova si è fatto conoscere dai suoi nuovi tifosi bianconeri.

Arrivato nelle ultime ore di calciomercato dal Lille, il calciatore ha ritrovato il suo ex compagno di squadra David.

Ma perché Zhegrova ha scelto la Juventus? “Sono molto contento e orgoglioso, primi giorni grandiosi. Il club mi ha convinto, ho sempre avuto voglia di venire in un grande club e il progetto mi ha convinto. Conosco David, so che ha qualità e la squadra ha qualità. Penso di poter dare il mio contributo“.

Sulle sue condizioni fisiche: “Fisicamente ho avuto un periodo piuttosto travagliato, ma mi sento meglio. Ho ripreso a lavorare per stare al meglio, lo staff mi sta aiutando. Penso che molto presto sarò pronto e potrò riprendere“.

La Juve accoglie Zhegrova: la conferenza stampa di presentazione

Sulla squadra e i compagni: “Penso che questa squadra abbia qualità, la squadra vuole vincere tutte le gare e vedremo partita dopo partita e poi vedremo più avanti“. Sulla partita disputata contro la Juve: “Quando ho giocato contro è stata una grandissima partita e un’opportunità per metterci in mostra. Quell’epoca è finita e sono contento di essere qui, tutti stanno facilitando questo ingresso. Sono lieto di farne parte e non vedo l’ora“. Ha aggiunto: “Ho appena cominciato ad allenarmi perché dovevo ottenere tutta la documentazione e ho cominciato da poco tempo. Ho parlato con l’allenatore e poi vedremo dove vorrà che giochi“.

Zhegrova ha parlato anche della trattativa che lo ha portato a Torino: “La Juve è un grande club, ho sempre voluto giocare per un grande club. La prima volta con Comolli e Chiellini ero contento dell’interessamento ed era un sogno che diventava realtà. Sono particolarmente contento e orgoglioso“. Ha concluso parlando del Derby d’Italia di sabato: “Non farò parte della partita, devo ancora lavorare. So l’importanza della partita e sosterrò la squadra“.