Juventus, Zhegrova è arrivato a Torino | FOTO e VIDEO
Edon Zhegrova è arrivato a Torino: l’esterno sosterrà le visite mediche e poi firmerà il contratto che lo legherà alla Juventus
La Juventus accoglie Edon Zhegrova.
L’esterno kosovaro è atterrato all’aeroporto di Torino-Caselle poco fa, ed è pronto a sostenere le visite mediche con il club bianconero.
Nella giornata di ieri, 31 agosto, la Juve ha trovato l’intesa definitiva con il Lille su una base di circa 25 milioni di euro totali.
Sempre ieri, inoltre, Nico Gonzalez è stato autorizzato al viaggio per Madrid, dove lo attende l’Atletico di Simeone.
