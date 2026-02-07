Yildiz rinnova fino al 2030: “Amo la Juventus. Faremo belle cose in futuro”

La Juventus ha ufficializzato il rinnovo di contratto di Kenan Yildiz: il turco continuerà a vestire la maglia bianconera

Yildiz-Juventus, storia di un grande amore. La sintesi perfetta di un rapporto decollato sin da subito, in continua crescita e che andrà avanti ancora per diversi anni.

Il club bianconero, infatti, ha ufficializzato il rinnovo di contratto fino al 2030 del turco. Un accordo raggiunto senza problemi, frutto della volontà di entrambe le parti di proseguire insieme il percorso di crescita.

Un prolungamento dal valore simbolico e significativo: oltre che un adeguamento dell’ingaggio per il calciatore, la firma di Yildiz rappresenta anche la volontà della Juventus di mettere il proprio talento sempre più al centro del progetto del presente e del futuro.

La società ha annunciato il rinnovo di contratto del turco con un comunicato sui propri canali social.

Juventus, ufficiale il rinnovo di Yildiz

Yildiz: “Ringrazio tutti, sono molto felice”

Yildiz ha commentato così l’ufficialità del rinnovo di contratto in conferenza stampa: “Voglio ringraziare tutti. Sono molto felice di rinnovare il mio contratto e stare con voi nella storia della Juventus. Sono molto sicuro che faremo belle cose in futuro insieme. Amo la Juventus perché quando sono qui so che facciamo sempre belle cose insieme e che dietro di me ci sono i tifosi e la mia famiglia. Grazie a tutti e fino alla fine Forza Juventus”.