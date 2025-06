Le parole del numero 10 della Juventus Kenan Yildiz nell’intervista per “La Gazzetta dello Sport”: tra Mondiale per Club e futuro

“Mi piacerebbe restare alla Juventus a vita“. Così Kenan Yildiz ha espresso il suo amore verso i colori bianconeri in una lunga intervista a “La Gazzetta dello Sport”.

Il turco è tra le stelle che stanno splendendo in questo avvio di Mondiale per Club, che ha già trovato tre gol nelle sue prime due uscite nella competizione che si sta svolgendo negli Usa.

“Nell’ultimo anno ho sentito di star diventando uomo, soprattutto nella mentalità. Ci sono state difficoltà ma sono felice della stagione. Essere il simbolo della Juve mi dà grande sicurezza“, ha dichiarato il giovane calciatore turco.

Tra Mondiale per Club e futuro, queste tutte le dichiarazioni del talento della Juventus.

Juventus, Yidliz si racconta in una lunga intervista

Un passaggio dell’intervista di Yildiz ha toccato anche il tanto chiacchierato paragone che spesso si fa con Alessandro Del Piero, bandiera della Juventus: “Io guardo a me stesso. Ho studiato Alex ma ognuno ha il proprio percorso. Ci sentiamo spesso e mi dice sempre che spera io possa continuare così. È una persona incredibile“. Paragoni spesso fatti anche con altre star del Mondiale: “Io come Messi, Bellingham e gli altri? Quando vivi emozioni come quelle che sto provando ti senti importante. Mi piace molto Arda Guler, che penso avrà un grande futuro. È bello essere paragonato a loro, ma penso solo ai nostri obiettivi“.

Mentre sul suo rinnovo, con il contratto in scadenza nel 2029, il turco ha detto: “Non ci penso. Non parlo di soldi o altro, voglio solo dare il massimo sul campo“. Per poi continuare con alcune curiosità: “Il difensore che tempo di più? Se devo dirne uno, Van Dijk. È fortissimo. Rasarmi a zero in caso di vittoria del Mondiale? No, quello no. Ringrazio Allegri per avermi fatto tagliare i capelli. Chi vince il Mondiale? Non lo so, ma faremo di tutto per alzare il trofeo”.

Tra passato e futuro

“È incredibile che giocatori come Kolo Muani spendano belle parole per me, quando fino a tre anni fa li guardavo giocare. Ringrazio mio padre per avermi accompagnato ogni giorno sul campo, mi ha sempre ripetuto di correre, dribblare, giocare e divertirmi”, ha commentato Yildiz. Che sulle tante partite giocate ha poi aggiunto: “È vero, si gioca tanto. Ma il calcio sta diventando moderno. Giocare così tanto fornisce sempre nuove sfide. Infortuni? Essere giovane aiuta, poi voglio ringraziare lo staff della Juventus”.

Su ciò che ha portato Tudor alla squadra, il turco ha detto: “Ci ha dato subito grande entusiasmo. Ora tocco più palloni? Il calcio non è solo numeri. Io voglio sempre giocare bene. Ora abbiamo il City e sarà una sfida difficile per tutti. Evitare il Real? Sono i più forti del mondo ma noi vogliamo solo vincere il girone, non conta il resto. Mi piacerebbe ritrovare Huijsen, ma vorrei solo batterlo”.