Juventus, Yildiz salta l’Atalanta: non ancora smaltito il sovraccarico muscolare

Kenan Yildiz non scenderà in campo contro l’Atalanta. L’attaccante della Juventus è alle prese con un sovraccarico muscolare

La Juventus affronterà l’Atalanta senza Kenan Yildiz. Il turco sarà escluso dal prossimo match di Coppa Italia a causa di un sovraccarico muscolare non ancora smaltito.

L’attaccante bianconero ha avvertito il fastidio dopo la sfida vinta contro il Parma per 1-4. La Juve, dunque, scenderà in campo al Gewiss Stadium senza il suo giocatore di punta. In questa stagione, il talento classe 2005 ha raccolto 31 presenze tra campionato e coppe, arricchite da 9 gol e 8 assist.