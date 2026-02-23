Juventus, cauto ottimismo per Yildiz e Bremer in vista del Galatasaray: le ultime

La Juventus si prepara per il match di Champions League contro il Galatasaray. Da Bremer a Yildiz, il punto sull’infermeria

A 3 giorni dal match di ritorno contro il Galatasaray in Champions League, la Juventus fa la conta dei giocatori disponibili. Oggi, 23 febbraio, i bianconeri non si sono allenati sul campo della Continassa.

Luciano Spalletti, infatti, ha concesso ai suoi ragazzi un giorno libero per ricaricare le energie fisiche e mentali dopo il ko contro il Como. Da domani la Juve tornerà ad allenarsi per scalare la montagna Galatasaray. Nella sfida d’andata dei playoff di Champions, i turchi hanno battuto i bianconeri 5-2.

La Juve, oltre a segnare almeno 3 reti, non dovrà subire gol. In difesa sorge il primo interrogativo: Bremer ci sarà? Il brasiliano ha alzato bandiera bianca proprio contro il Galatasaray, accusando un affaticamento muscolare. Per il centrale, che oggi si è sottoposto alle terapie, filtra cauto ottimismo.

Un discorso simile riguarda Kenan Yildiz. La stella bianconera è alle prese con un affaticamento muscolare e resta un punto interrogativo sulla sua presenza contro il Galatasaray. Seppur non al 100%, la Juve vorrebbe fare affidamento sul numero 10 che, intanto, si è sottoposto alle terapie per recuperare la migliore forma fisica.