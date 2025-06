Mohamed Rayhi, attaccante del Wydad: “La Juventus non ha grandi nomi”

L’intervista di Mohamed Rayhi, attaccante del Wydad Casablanca, in vista della partita al Mondiale per Club contro la Juventus

In vista del match valido per la seconda giornata della fase a gironi del Mondiale per Club tra Juventus e Wydad Casablanca, Mohamed Rayhi, attaccante dei marocchini, è stato intervistato ai microfoni di ESPN (canale di diffusione olandese).

L’attaccante olandese, classe ’94, non ha paura di affrontare gli uomini allenati da Tudor. In un’intervista, ha infatti dichiarato: “Stavo guardando la Juventus mercoledì (contro l’Al-Ain, ndr), non hanno davvero grandi nomi. Non da dire ‘oddio!’, ma Al City ci sono Rodri, Haaland… La Juventus ha ottimi calciatori e un’ottima squadra, e penso anche che avremo più difficoltà contro di loro che contro il City, ma non hanno nomi di punta“.

Continuando: “Gli italiani non giocano al 60 o 70 %. Sarà molto dura, ma non ho visto molti nomi che voglio incontrare. Sono buoni calciatori, ma non proprio nomi di spessore“.