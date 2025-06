Juventus-Wydad Casablanca, le formazioni ufficiali

Le formazioni ufficiali di Juventus e Wydad Casablanca per la seconda giornata del Mondiale per Club: ecco le scelte dei due allenatori

Seconda giornata del Mondiale per Club per Juventus e Wydad Casablanca. Le due squadre si sfidano dopo aver affrontato rispettivamente Al-Ain e Manchester City.

Al momento i bianconeri si trovano primi in classifica nel gruppo G grazie alla migliore differenza reti, considerando la vittoria per 5-0.

Il Wydad Casablanca, invece, è reduce dalla sconfitta per 2-0 contro la squadra di Guardiola, dunque punterà al primo successo nella competizione.

Di seguito le formazioni ufficiali e le scelte di Tudor e Benachem per la seconda giornata del Mondiale per Club.

Le formazioni ufficiali di Juvenus-Wydad Casablanca

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Savona, Kelly; Alberto Costa, Thuram, McKennie, Cambiaso; Conceiçao, Yildiz; Kolo Muani. All. Tudor

WYDAD AC (4-2-3-1): Benabid; Moufid, Ferreira, Meijers, Moufi; Boutouil, El Moubarik; Amrabat, Zemraoui, Lorch; Obeng. All. Benhachem

Dove vedere Juventus-Wydad Casablanca in tv e streaming

Il calcio d’inizio di Juventus-Wydad Casablanca è fissato per le ore 18:00 italiane. Le due squadre scenderanno in campo alLincoln Financial Field di Philadelphia.

La gara sarà visibile in diretta tv su Italia Uno e DAZN, mentre in streaming si potrà vedere sull’app DAZN o Mediaset Play.