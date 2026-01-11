Supercoppa italiana femminile: la Juventus porta a casa il secondo trofeo stagionale contro la Roma

La Juventus vince la Supercoppa italiana femminile: decisive le reti di Vangsgaard e Girelli.

Arriva il secondo trofeo nella stagione 2025/2026 in casa Juventus: le bianconere, dopo la Women’s Cup, portano a casa anche la Supercoppa italiana femminile.

Una partita non semplice per le ragazze di Canzi che hanno trovato la rete decisiva solo negli ultimi minuti. Giugliano ha sbloccato il match, poi è arrivata la risposta di Vangsgaard al 40′ e infine a pochi minuti dal termine della partita ci ha pensato la solita Girelli a chiudere il match sul 2-1.

Anche in questa occasione sono stati decisivi i cambi di Massimiliano Canzi. Non tutti erano d’accordo con la scelta di far partire la numero 10 dalla panchina e invece si è rivelata una tattica vincente. Con grande esperienza l’attaccante ha messo ancora la sua firma anche se da subentrata.

Ancora una volta le bianconere escono vittoriose contro le giallorosse in una finale. Le ragazze di Canzi si sono aggiudicate infatti sei delle sette finali disputate contro la Roma. A far eccezione è stata solo la sfida di Supercoppa Italiana del 2022 persa ai calci di rigore.

Le parole di Canzi

Al termine della partita anche Massimiliano Canzi ha commentato la prestazione delle sue ragazze: “Sono felicissimo di questa vittoria perché è un trofeo che presuppone un percorso durato due anni, iniziato nel luglio 2024 e siamo arrivati fino a ora. Abbiamo vinto sia campionato che Coppa Italia prima e adesso portiamo a casa anche la Supercoppa Italiana. La Roma ha giocato un’ottima gara, ma siamo contenti di essere riusciti a portarla a casa“.

E non può mancare un commento sulla numero 10 bianconera: “Ho scelto di far partire Girelli dalla panchina, ci si prova e in questo caso ha funzionato: di sicuro Cristiana ha la capacità di entrare incidere subito, una delle tante caratteristiche che la rendono una giocatrice unica e che non ha bisogno di parole. Sono onorato di poter allenare una campionessa come lei. La presenza di Comolli qui a Pescara è una straordinaria spinta in più: ha parlato alla squadra in albergo prima di venire qui allo stadio, è un grande privilegio per noi e siamo felici di aver vinto anche per questo“.

Finale supercoppa italiana femminile: Vangsgaard e Girelli protagoniste

La Juve Women porta a casa anche la Supercoppa e ancora una volta è stata decisiva Amalie Vangsgaard. La numero 14 ha trovato il gol in due competizioni differenti contro le giallorosse: una rete in finale di Serie A Women’s Cup, lo scorso 27 settembre, e proprio oggi domenica 11 gennaio nella finale di Supercoppa.

E poi non può mancare lei: serviva un tocco di esperienza in campo e lei ha risposto presente. La rete di Cristiana Girelli decide così anche questo trofeo. La numero 10 è la giocatrice che ha segnato più gol con la maglia della Juventus nelle finali disputate dalle bianconere: sei (esclusi i calci di rigore), di cui tre in Supercoppa Italiana e tre in Coppa Italia. Tra questi quattro sono arrivati proprio contro la Roma. Le bianconere cominciano a prenderci gusto e ora dovranno anche pensare ai prossimi impegni stagionali. Tra queste c’è sicuramente la volontà di competere per lo Scudetto ma anche di continuare l’esperienza in Champions League. Perché come dice l’inno bianconero bisogna giocare “Fino alla Fine”.