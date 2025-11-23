Women in B&W – Tatiana Pinto, leadership ed esperienza al servizio della Juventus

Esperienza, leadership e attaccamento alla maglia al servizio di Canzi: chi è Tatiana Pinto.

“Penso che la Juventus sia il club perfetto per chi vuole vincere titoli, stare al massimo livello e competere in ogni manifestazione”. Tatiana Pinto si era presentata così ai bianconeri in estate mostrando fin da subito la grande esperienza che la contraddistingue.

“Credo sia un abbinamento perfetto con quella che è la mia ambizione. Mi identifico con questi valori”. La cosiddetta juventinità passa anche da qui, dai trofei vinti dal Club negli anni e la voglia inarrestabile di tornare alla vittoria di altri trofei.

Alla Juve dopo i connazionali Ronaldo e Cancelo vuole lasciare il segno anche un’altra portoghese: Tatiana Pinto. La numero 29 ha portato tanta esperienza soprattutto a livello europeo alla corte di Massimiliano Canzi, contando le presenze in Germania, Inghilterra e Spagna.

Da non dimenticare il sogno di ogni sportivo: la Nazionale. Tatiana, con oltre 100 presenze con la maglia del Portogallo, è diventata un vero perno fisso del centrocampo della sua nazionale con cui ha giocato sia Europei sia Mondiali.

Il giro dell’Europa

Nella vita si fanno sempre giri strani prima di tornare a Casa, dove tutto è iniziato. Tatiana Pinto comincia infatti a giocare a calcio proprio in Portogallo con il Clube de Albergaria. Poi inizia il suo giro (in più di 80 giorni) dell’Europa. Si susseguono le esperienze in Germania con il SC Sand, in Inghilterra con le maglie di Bristol City e Brighton e poi in Spagna con Levante e Atlético Madrid. Senza dimenticare il ritorno in patria con lo Sporting CP, con cui ha conquistato Campionato, Coppa Nazionale (due volte entrambi) e Supercoppa.

“Nessun posto è casa mia e l’ho capito andando via”, cantava Chiara Galiazzo e Tatiana lo può confermare. Dopo tanti giri però la sua Casa rimarrà sempre il Portogallo. Anche con la maglia della Nazionale ha lasciato un segno indelebile condividendo con le compagne la prima storica qualificazione alla Coppa del Mondo. Emozioni forti e indimenticabili che portano avanti una tradizione cominciata da alcuni giganti del calcio che l’hanno preceduta e dai quali, forse, ha preso ispirazione.

DNA bianconero

Ma il giro europeo di Tatiana Pinto non è ancora finito e nell’estate 2025 arriva a Torino. La prima esperienza in bianconero è il nuovo trofeo Women’s Cup, poi vinto dalle ragazze di Canzi, nel quale realizza una doppietta contro il Napoli. Vinta la prima coppa è tempo di pensare alle altre competizioni: Serie A e Champions League.

Proprio in quest’ultima Tatiana può fare la differenza con la sua esperienza e leadership. Lo stesso allenatore bianconero ha definito la portoghese “feroce” spiegando che vive per la squadra e non si tira mai indietro. E nella partita contro il Lione l’abbiamo visto con il grande gol di destro dopo il velo di Vansgaard. La delusione dopo il 3-3 resta, le bianconere volevano un’altra vittoria ma “bisogna essere soddisfatti del lavoro fatto”, come dichiarato da Tatiana stessa. La stagione è lunga e la Juventus insegna a crederci sempre “fino alla fine”.