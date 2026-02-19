Juventus Women, Canzi: “Spiace perché le ragazze hanno dato l’anima”

Le parole di Massimiliano Canzi al termine della sfida di ritorno all’Allianz Stadium tra la sua Juventus Women e il Wolfsburg.

Finale amaro per la Juventus Women che saluta definitivamente la Champions League dopo la sconfitta in casa contro il Wolfsburg. Rimane l’amaro in bocca per le bianconere che non riescono a rimontare la sfida davanti ai propri tifosi all’Allianz Stadium.

Al termine della partita Massimiliano Canzi è intervenuto in conferenza stampa commentando la prestazione delle sue ragazze.

“Resta il rammarico di aver perso stasera. Una partita che solo chi l’ha vista può capire la stranezza del risultato e del calcio che è bello anche per questo. Rammarico relativo perché non sta scritto da nessuna parte che avremmo vinto dopo i supplementari. Spiace perché le ragazze hanno dato l’anima. Nel secondo tempo hanno messo più cuore come avevo chiesto“, ha esordito.

Ecco, di seguito, le dichiarazioni complete dell’allenatore delle bianconere.

Juventus Women, le parole di Canzi

Canzi ha proseguito parlando degli obiettivi stagionali: “C’eravamo posti l’obiettivo di superare la fase di campionato di Champions e questo l’abbiamo raggiunto e sono contento. L’appetito però vien mangiando. Sapevamo di potercela giocare ma ragionevolmente dispiace non arrivare ai quarti dopo due prestazioni così“.

Poi su Girelli ha commentato: “Abbiamo già parlato un po’ di questa cosa nei giorni scorsi. Sa quanta stima ho nei suoi confronti e quanto bene le voglio. Oggi è il giorno della UCL e della nostra uscita, poi arriveranno altri temi successivamente“.

A questo proposito, ospite d’onore anche Alessandro Del Piero, che a fine partita ha salutato Cristiana Girelli. Nonostante Canzi non abbia confermato, la numero 10 presto lascerà la Juventus Women destinazione Stati Uniti. La calciatrice alla fine del match ha salutato e ringraziato i tifosi sotto la tribuna facendo anche autografi e selfie.

Juventus Women, Canzi: “Conta chi butta la palla in porta”

L’allenatore delle bianconere ha aggiunto: “Lo dicevo l’anno scorso quando vincevamo con prestazioni meno roboanti ma facevamo gol: alla fine conta solo buttare la palla dentro la porta. Se in queste sue partite abbiamo subito 4 gol e fatti 2 è giusto che vada avanti il Wolfsburg. Alla fine è semplice: conta chi la butta dentro“.

Infine ha concluso spiegando come si deve andare avanti dopo la sconfitta: “Riposando stanotte, rifacendo allenamento domani e poi sabato ripartiremo per Terni dove avremo una partita tanto difficile quanto fondamentale. Questo è il bello del calcio abbiamo due obiettivi stagionali ancora raggiungibili e dovremo essere molto brave a passare da un palcoscenico come questo a giocare a Narni contro la Ternana“.