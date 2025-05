Juventus Women, la festa Scudetto continua all’Allianz Stadium il 10 maggio

Dopo la vittoria del sesto Scudetto la Juventus Women è pronta a festeggiare all’Allianz Stadium: appuntamento fissato al 10 maggio.

Determinazione, divertimento e un pizzico di follia. Poche parole che riassumono perfettamente la stagione 2024/2025 della Juventus Women, riuscita a conquistare il sesto Scudetto della propria storia.

La festa è già iniziata tra balletti sulle note di “Si Antes te hubiera conocido” di Karol G., bandiere sventolate e tanti cori. Ma non è finita qua. Il tutto si concluderà all’Allianz Stadium, come ci spiega Sofia Cantore: “Vi aspettiamo allo stadio il 10 maggio per vedere la partita tra Juventus e Inter”.

Un’occasione per celebrare tutti insieme ancora una volta le bianconere, che hanno totalizzato numeri da record. Se guardiamo le statistiche, infatti, la coppia Girelli-Cantore si classifica al secondo posto nella top 5 dei campionati europei per numero di gol segnati in questa stagione. Meglio di loro solo il duo del Barcellona composto da Ewa Pajor e Alexia Putellas.

“Sicuramente è un grande stimolo aver raggiunto questi numeri e penso che ci spingerà a provare a rifarli anche l’anno prossimo”, ha commentato il numero 9 bianconero. Una storia ancora tutta da scrivere ma anche un’altra giunta alla sua conclusione.

Juventus Women, Cantore: “Gama? Si sentirà la sua mancanza”

E poi arriva un momento nella vita in cui devi fare i conti con la realtà. Si presentano davanti a te decisioni importanti che forse non vorresti prendere. Nessuno è mai pronto a questo momento. Ma inevitabilmente prima o poi arriva. E no, non è il trailer di un film. Stiamo parlando dell’addio al calcio di Sara Gama, che il 10 maggio giocherà l’ultima partita all’Allianz Stadium. “È una persona fantastica. Penso che abbia lavorato duramente, soprattutto in Italia, per le generazioni future. Dobbiamo davvero apprezzare tutto ciò”, esordisce Alisha Lehmann.

“Penso che piangeremo tutte per tanti giorni – continua Sofia Cantore – . Lei è un simbolo, non so spiegare cosa è Sara Gama per noi. Si sentirà veramente la sua assenza. Mi ricordo il primo anno che sono arrivata alla Juve. Ero con Benedetta (Glionna) e Arianna (Caruso) e mi hanno fatto uno scherzo. Eravamo tutte in hotel perché non avevamo ancora casa e mi avevano detto che Speedy (Sara Gama, ndr) si era arrabbiata perché avevamo mangiato i cereali con il latte. Ma noi avevamo questo rispetto talmente alto verso di lei che in quel momento ci ho creduto e mi sono messa a piangere. Era uno dei primi giorni, avevo 17 anni e ho detto ‘se il capitano si è già arrabbiato io torno a casa‘ ”. Tra lacrime e sorrisi l’appuntamento sarà dunque all’Allianz Stadium il 10 maggio per l’ultima partita di campionato. Palcoscenico dove, come si dice in casa bianconera, si lotterà fino alla fine.

A cura di Cleris Ferrera e Simone Pagliuca