Women in B&W – Cecilia Salvai è la salvezza della Juventus Women contro il Benfica

Tenacia, determinazione e forza: l’ABC di Cecilia Salvai che con la sua doppietta regala la prima vittoria in Women’s Champions League alla Juventus Women.

Dal giorno zero. Da quel lontano 2017, quando la favola Juventus Women è iniziata. Otto lunghi anni fatti di gioie ma anche di sofferenze. Poi il ritorno all’Allianz Stadium proprio dove qualche anno fa viveva uno degli incubi peggiori per una calciatrice: la rottura del crociato.

E ora il ritorno al gol dopo 695 giorni nella sua 150esima presenza con questa maglia. Cecilia Salvai è la salvezza delle bianconere in questa prima giornata di Uefa Women’s Champions League contro il Benfica.

Una doppietta in rimonta (dopo lo svantaggio per 0-1) della numero 23 che vale i primi tre punti in classifica. “Non so neanche cosa dire, è stata una serata pazzerella”, esordisce al termine del match tra stupore e incredulità per quanto successo pochi minuti prima.

Quello stesso stupore, insieme a coraggio ed equilibrio (come ha spiegato l’allenatore Canzi) sono stati la chiave vincente per Cecilia Salvai che ancora una volta non solo ha blindato la difesa bianconera ma ha portato a casa la vittoria. Ma facciamo un passo indietro.

Lottare

Tenacia, determinazione e forza non sono mai mancate a Cecilia che fin da piccola ha imparato il valore della parola “lottare”. Continuava a non stare bene e dopo diversi controlli è arrivata la diagnosi: linfoma di Hodgkin, un tumore infantile. Ma non si è arresa e dopo le cure ha voluto esserci anche alla recita di Natale dell’oratorio vestita da pecorella, come aveva raccontato la mamma.

Poi la decisione di iniziare a giocare a calcio. Forse non proprio la scelta più adatta in quella situazione. Ma anche questa volta non si è lasciata intimorire dai giudizi altrui. E quindi l’inizio nei campi del torinese. Poi le esperienze a Brescia, dove ha incontrato una delle sue attuali compagne di squadra e amica Martina Lenzini, e Verona prima di tornare a casa, nella sua casa: la Juventus.

695 giorni dopo

E intanto sono passati 8 anni di storia da quel lontano 2017. Cecilia Salvai è un pilastro di questa Juventus Women fin dal giorno della sua fondazione. Con questa maglia ha condiviso tante gioie ma anche due gravi infortuni, prima il crociato e poi la lesione del tendine del retto femorale. Il ritorno in campo è stato un po’ turbolento e l’ultimo gol era datato novembre 2023. E arriviamo a oggi, o meglio ieri. 695 giorni dopo l’ultima volta la numero 23 è tornata al gol. Non una rete qualunque, ma ben due che garantiscono i primi 3 punti in Women’s Champions League.

Dopo il gol del momentaneo 1-1 è corsa ad abbracciare le compagne in campo e in panchina. La rete decisiva è stata un’esplosione di gioia. Non può mancare una dedica speciale: “Voglio farla a noi ragazze, a noi gruppo squadra. Ho visto la felicità di tutti. Lo dedico a noi tutti”. E se Salmo canta “Conta su di me”, la certezza della Juventus Women è poter contare su Cecilia Salvai.