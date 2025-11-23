Questo sito contribuisce all'audience di

Juventus Women, Canzi: “Le ragazze sono state brave. Abbiamo dominato in lungo e in largo”

Cleris Ferrera 23 Novembre 2025
Massimiliano Canzi, allenatore Juventus Women (Imago) interna
Le parole di Massimiliano Canzi dopo la vittoria in casa della sua Juventus Women contro la Fiorentina in Serie A.

La Juventus Women porta a casa una vittoria in campionato contro la Fiorentina. Decisiva la rete di Estela Carbonell che nel recupero regala i tre punti alle bianconere.

Al termine del match ha parlato Massimiliano Canzi nella consueta conferenza stampa.

Molto difficile preparare una gara così. I pensieri in una partita come oggi potevano essere a mille cose: la Champions, la Nazionale. Le ragazze sono state brave a tenere la testa sulla partita e devo dare meriti a loro. Al dì là di tutto la partita tolti i primi minuti l’abbiamo affrontata bene“, ha esordito.

Ecco, di seguito, le dichiarazioni complete dell’allenatore delle bianconere.

Juventus Women, le parole di Canzi

Canzi ha poi continuato: “A volte ci sono cose inspiegabili. Siamo arrivati ad aver fatto credo 22 tiri prendendo lo specchio. Altrettanto spesso non l’abbiamo preso con situazioni facili. Insisto, andiamo avanti a lavorare per migliorare le scelte negli ultimi metri lavorandoci. Soprattutto gli attaccanti sono una razza particolare: vanno a ondate. A volte possono fare tutto e non beccano la porta, altre volte gli rimbalza la palla addosso e segnano. Quindi fortunatamente più per la legge dei grandi numeri è arrivata la vittoria. Sarebbe stata una beffa non portare a casa i tre punti: abbiamo dominato in lungo e in largo“.

Sulla prossima partita contro la Roma ha dichiarato: “Sarà molto importante ma il cammino è lungo. Sicuramente è di vertice. Questo campionato lo vincerà la squadra più regolare, condivido che sarà importante ma non decisiva“. E poi conclude commentando le condizioni di Walti: “Lei ha un tipo di infortunio che dipende dal dolore. Non può peggiorare giocando ma dipende dalla tolleranza del dolore, finora non ci è riuscita, risponderà alla convocazione della sua nazionale e verrà valutata dai medici loro. Vedrà come starà“.