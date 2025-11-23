Juventus Women, Canzi: “Le ragazze sono state brave. Abbiamo dominato in lungo e in largo”

Le parole di Massimiliano Canzi dopo la vittoria in casa della sua Juventus Women contro la Fiorentina in Serie A.

La Juventus Women porta a casa una vittoria in campionato contro la Fiorentina. Decisiva la rete di Estela Carbonell che nel recupero regala i tre punti alle bianconere.

Al termine del match ha parlato Massimiliano Canzi nella consueta conferenza stampa.

“Molto difficile preparare una gara così. I pensieri in una partita come oggi potevano essere a mille cose: la Champions, la Nazionale. Le ragazze sono state brave a tenere la testa sulla partita e devo dare meriti a loro. Al dì là di tutto la partita tolti i primi minuti l’abbiamo affrontata bene“, ha esordito.

Ecco, di seguito, le dichiarazioni complete dell’allenatore delle bianconere.

Juventus Women, le parole di Canzi

Canzi ha poi continuato: “A volte ci sono cose inspiegabili. Siamo arrivati ad aver fatto credo 22 tiri prendendo lo specchio. Altrettanto spesso non l’abbiamo preso con situazioni facili. Insisto, andiamo avanti a lavorare per migliorare le scelte negli ultimi metri lavorandoci. Soprattutto gli attaccanti sono una razza particolare: vanno a ondate. A volte possono fare tutto e non beccano la porta, altre volte gli rimbalza la palla addosso e segnano. Quindi fortunatamente più per la legge dei grandi numeri è arrivata la vittoria. Sarebbe stata una beffa non portare a casa i tre punti: abbiamo dominato in lungo e in largo“.

Sulla prossima partita contro la Roma ha dichiarato: “Sarà molto importante ma il cammino è lungo. Sicuramente è di vertice. Questo campionato lo vincerà la squadra più regolare, condivido che sarà importante ma non decisiva“. E poi conclude commentando le condizioni di Walti: “Lei ha un tipo di infortunio che dipende dal dolore. Non può peggiorare giocando ma dipende dalla tolleranza del dolore, finora non ci è riuscita, risponderà alla convocazione della sua nazionale e verrà valutata dai medici loro. Vedrà come starà“.