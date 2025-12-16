Le parole di Massimiliano Canzi e Tatiana Pinto alla vigilia della sfida di Champions League all’Allianz Stadium contro il Manchester United.

Dopo la vittoria in campionato contro il Napoli è tempo di tornare alla Champions League. Le bianconere mercoledì 17 dicembre ospiteranno il Manchester United all’Allianz Stadium alle 21.

Alla vigilia della sfida ha parlato Massimiliano Canzi nella consueta conferenza stampa.

“Giocare nel nostro stadio dà ancora più motivazione e responsabilità. Da una parte quindi è semplice anche mentalmente. Questa partita è rilevante e davanti a tante persone, non dobbiamo esagerare, motivazioni e posta in palio sono altissime e il contesto è meraviglioso“, ha esordito.

Ecco, di seguito, le dichiarazioni complete di Canzi.

Juventus Women, le parole di Canzi

L’allenatore delle bianconere ha continuato: “Dicono che rivincere sia più difficile che vincere, sapevano di avere questo bagaglio sulla schiena perché non siamo più la sorpresa. Le squadre ti aspettano e tenere l’attenzione alta è complicato. Sappiamo che sarà complicato perché il livello generale è salito. Avere raggiunto raggiunto degli obiettivi stagionali con una giornata di anticipo mi rende orgoglioso per cosa abbiamo fatto ma siamo consapevoli del fatto che non dipende solo da noi ma abbiamo la possibilità di giocarci qualcosa di più grande“.

Si è poi soffermato su: “Le insidie della gara di domani sono la qualità dell’avversario che è di altissimo livello. Ha un mix di qualità molto importanti, sappiamo che giochiamo con uno dei club più forti d’Europa. Ce la giochiamo avendo tantissimo da guadagnare e poco da perdere relativamente“.

Juventus Women, Canzi: “Il calcio è bello perché a volte è più arte che scienza”

Canzi ha proseguito: “Il calcio è bello perché a volte è più arte che scienza a volte però ci si confronta con budget e finanza. Se andiamo a vedere la distanza in cui il nostro movimento è riassetto ad altri paesi europei ci vorrà ancora un po’ di tempo“.

Infine ha concluso: “Lo scorso anno abbiamo avuto due partite dove la differenza era tanta, cioè Arsenal e Bayern. Quest’anno siamo state più brave a tenere botta nei momenti difficili. Soprattutto nel momento in cui hai subito un gol come con il Bayern, in cui ahimè non abbiamo portato a casa niente e ancora mi rode, le ragazze sono state brave a lasciare passare quel momento e avere il coraggio di reagire“.

Le parole di Tatiana Pinto

Insieme a Canzi è intervenuta anche Tatiana Pinto che ha parlato del percorso in Champions delle bianconere: “Quando sono arrivata alla Juventus sapevo che il club sarebbe stato forte anche in Europa. Arrivare fino in fondo? Sfortunatamente non è totalmente nelle nostre mani, ci sono tanti fattori. Però non dobbiamo sentire la pressione per contare i dati o le sconfitte. Domani la cosa più importante è fare il nostro gioco e speriamo di arrivare in top 4, sarei orgogliosa. Altrimenti sarò contenta lo stesso“.

Infine ha concluso: “Lo United combina tecnica e fisicità. Mi aspetto un match fisico e in cui dovremo controllare bene la partita. Sarà una partita difficile, è comunque un match di Champions. Noi però giochiamo qui all’Allianz Stadium, a casa nostra“.