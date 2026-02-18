Juventus Women, Canzi: “Ora ogni sfida è importante, dobbiamo essere attente ai dettagli”

Le parole di Massimiliano Canzi alla vigilia della sfida di ritorno di Champions League tra la Juventus Women e il Wolfsburg.

Giornata di vigilia in casa Juventus Women. Le bianconere domani sera, giovedì 19 febbraio, sfideranno in casa il Wolfsburg. La partita valevole per il ritorno di Champions League andrà in scena all’Allianz Stadium alle 18.45.

Massimiliano Canzi, nella consueta conferenza stampa, ha presentato il match focalizzandosi anche sui prossimi impegni stagionali.

“Il risultato di pareggio dell’andata porta a farla diventare una gara secca. Aver avuto due risultati a disposizione poteva far cambiare strategia anche se ora non cambia granché. Questa partita dobbiamo vincerla“, ha esordito.

Ecco, di seguito, le dichiarazioni complete dell’allenatore delle bianconere.

Juventus Women, le parole di Canzi

Canzi ha continuato parlando di cosa vorrebbe rivedere della scorsa partita: “Se riusciamo a riprodurre l’intensità e l’approccio alla gara sono convinto che avremo ottime possibilità di portare a casa la qualificazione. Con più attenzione ad alcuni dettagli, spero, mi auguro e sono certo che le ragazze riproporranno una prestazione simile alla partita d’andata“.

Poi si è soffermato anche sul risultato della Prima Squadra maschile contro il Galatasaray: “Personalmente io e molte ragazze siamo molti tifosi della maschile, io sono stato anche sempre presente allo Stadium. Sicuramente il risultato di ieri ci rabbuia anche se non è ancora finita. Ci dispiace ma ognuno è responsabile del suo destino, noi siamo concentrati sul nostro percorso a prescindere dal dispiacere del risultato di ieri sera“.

Juventus Women, Canzi: “Potenzialmente abbiamo davanti una sfida da 120 minuti”

L’allenatore delle bianconere ha anche aggiunto: “Se vogliamo parlare di livello di competizione è una partita molto importante perché vale i quarti di finale di Champions League. Nella scorsa stagione non abbiamo avuto una partita così. Siamo però in una fase in cui ogni sfida è importante. Abbiamo la necessità di concentrarci su una partita alla volta“.

Infine ha commentato: “Salvai? Cecilia è un po’ che non gioca però si è sempre allenata a volte anche a parte. Siamo in una fase della stagione in cui le ragazze hanno un livello di forma alto e uniforme. Potenzialmente abbiamo davanti una sfida di 120 minuti. Fortunatamente ho a disposizione una rosa talmente ampia che ho la possibilità di mantenere lo stesso livello anche con le sostituzioni. Già con i cinque cambi il calcio è cambiato, a maggior ragione in una partita dove si potrebbe arrivare ai 120 con un’ulteriore slot e un altro cambio è importante avere una rosa così ampia“.